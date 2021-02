Байден и Меркель – об Украине: поддержка страны "жизненно важная", а против РФ нужны жесткие меры

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель вспомнили об Украине и агрессии РФ, выступая онлайн в пятницу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

Байден (первый американский глава, который выступил с речью на этой конференции) указал, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжает иметь жизненно важное значение для Европы и США. Его цитирует "Интерфакс-Украина".

Президент Соединенных Штатов сказал, что глава РФ Владимир Путин "хочет ослабить европейский проект и НАТО".

"Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США", – заявил Байден.

Он также подчеркнул, что Москва нападает на демократию и использует коррупцию в военных целях, чтобы попытаться разрушить систему управления.

"Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система более коррумпирована или настолько же коррумпирована, как их. Но мир знает, что это неправда, включая самих граждан России", – подчеркнул Байден.

Tune in as President Biden delivers remarks at a special event hosted by the Munich Security Conference. https://t.co/yRIO0v7wGo