Байден и Меркель – об Украине: поддержка страны "жизненно важная", а против РФ нужны жесткие меры

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель вспомнили об Украине и агрессии РФ, выступая онлайн в пятницу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

Байден (первый американский глава, который выступил с речью на этой конференции) указал, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжает иметь жизненно важное значение для Европы и США. Его цитирует "Интерфакс-Украина".

Президент Соединенных Штатов сказал, что глава РФ Владимир Путин "хочет ослабить европейский проект и НАТО".

"Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США", – заявил Байден.

Он также подчеркнул, что Москва нападает на демократию и использует коррупцию в военных целях, чтобы попытаться разрушить систему управления.

"Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система более коррумпирована или настолько же коррумпирована, как их. Но мир знает, что это неправда, включая самих граждан России", – подчеркнул Байден.

Tune in as President Biden delivers remarks at a special event hosted by the Munich Security Conference. https://t.co/yRIO0v7wGo — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2021

Меркель со своей стороны высказалась о ситуации на Донбассе и констатировала отсутствие видимого прогресса в реализации Минских договоренностей, передает "Интерфакс-Украина".

"Минский процесс – это дипломатическое средство, но хочется прогресса", – сказала канцлер ФРГ.

По ее словам, "когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы".

Ситуация в Украине и поведение РФ канцлер назвала одной из важных тем, что стоит перед трансатлантическим партнерством ЕС и США.

"Поэтому нам необходима жесткая повестка дня в отношении России, совместная повестка дня. Мы должны предложить сотрудничество, с одной стороны, но, с другой стороны, мы должны ясно понять наши разногласия", – добавила Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

В МИД Украины сразу заявили, что он не отражает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.