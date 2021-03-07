Меркель перед 8 Марта выступила с заявлением о зарплатах женщин

Канцлер Германии Ангела Меркель в канун Международного женского дня заявила, що женщины наконец должны иметь возможность зарабатывать столько же, как и мужчины.

Но признала, что, взглянув на состав руководства в бизнесе и политике, "эта цель еще не достигнута". Такими мыслями она поделилась в еженедельном видеоподкасте, передает DW.

"Таланты и перспективы обоих полов имеют огромное значение. Особенно сейчас, во время глобальной пандемии. Вот почему паритет во всех сферах жизни общества необходим. Женщины должны иметь возможность зарабатывать столько же, как и мужчины", – отметила политик.

Меркель считает, что кризис, вызванный пандемией, не должен привести к тому, что "женщины вернутся к некоторым ролевым моделям", которые, как они считали, уже были преодолены.

Также канцлер обратила внимание, что в такой сложный период для всего мира все больше женщин вынуждены одновременно помогать детям со школьным обучением дома, ухаживать за ними, а еще работать над собственной карьерой. По словам политика, особые вызовы стоят прежде всего перед представительницами прекрасного пола, которые работают в социальной сфере.

"Более 75% работников отрасли здравоохранения – от терапевтов к персоналу в больницах, медицинских лабораториях и аптеках – это женщины. На руководящих должностях здесь лишь около 30%. Не может так быть, чтобы женщины играли значительную роль в нашем обществе и одновременно не могли наравне с мужчинами участвовать в принятии важных решений в политике, экономике и обществе", – подчеркнула Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 8 марта, отмечается Международный женский день. Об истории праздника и том, почему он вызывает споры в Украине, – читайте в материале.