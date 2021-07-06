Меркель назвала шесть стран, которые войдут в ЕС в ближайшее время

Шесть балканских стран, такие как Сербия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Черногория и Косово станут членами Евросоюза в ближайшем времени.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам конференции на тему Западных Балкан, прошедшей в онлайн-формате под председательством ФРГ. Меркель сказала, что членство этих стран в интересах ЕС, передает Reuters.

"Стимулирование этого процесса (подготовки вступления западно-балканских стран в ЕC – Ред.) отвечает исконным интересам Европейского Союза", – сказала лидер немцев.

Также она намекнула, что на этот регион имеют влияние Китай и Российская Федерация. Меркель подчеркнула, что балканский регион все еще находится "между светом и тенью", имея в виду войну и ее последствия после распада Югославии в 1990-х годах.

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В частности, она вспомнила сложные отношения между Сербией и Косово, внутренние неполадки в Боснии и Герцеговине и проблемы между Болгарией и Северной Македонией.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже поддержала страны на пути в ЕС.

"Нашим первым приоритетом является ускорение повестки дня расширения во всем регионе и поддержка наших западно-балканских партнеров в их работе по проведению необходимых реформ для продвижения по их европейскому пути", – сообщила она.

Членство балканских стран в ЕС также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Со своей стороны, Болгария и Нидерланды отнеслись к подобному решению более сдержанно.

Добавим, что сейчас странами-членами ЕС являются 27 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

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