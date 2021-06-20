Меркель назвала нападение нацистской Германии на СССР 'поводом для стыда' и вспомнила агрессию РФ против Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна признает свою непреходящую ответственность за преступления, связанные с нападением нацистским режимом на Советский Союз 22 июня 1941 года. При этом она напомнила об агрессии России против Украины.

Об этом политик сказала в своем обращении, приуроченном к 80-летию с момента вторжения в СССР, передает DW. Видео было обнародовано накануне (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Для нас, немцев, это – повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно – на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии. Нельзя забывать, что мы – в долгу перед миллионами жертв и их потомками", – сказала глава германского правительства.

Видео дня

Вместе с тем федеральный канцлер напомнила, что несмотря на ужасные события Второй мировой войны многие протянули Берлину руку примирения, за что страна испытывает глубокую признательность.

В этом контексте Меркель вспомнила недавние события на постсоветском пространстве. В частности, с большим сожалением высказалась о том, что активность гражданского общества в РФ и Беларуси в последнее время ограничена и даже "стала невозможной".

"Когда мирные демонстранты и неугодные властям представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения", – отметила она.

Канцлер Германии также добавила, что оккупация Российской Федерацией Крыма и поддержка террористов на востоке Украины являются нарушением международного права. Меркель подчеркнула, что для ее страны и всего Европейского Союза это неприемлемо. Но вместе с тем признала, что РФ и Германия тесно связаны исторически, социально и экономически и им "по-прежнему необходим диалог с Россией".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно правительство Литвы в 80-ю годовщину ввода советских войск на территорию страны, приняло резолюцию с призывом к России. В ней политики потребовали возмещения ущерба за оккупацию Советским Союзом.