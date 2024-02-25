Мэр Лондона призвал конфисковать дома друзей Путина и помочь с жильем украинцам

Мэр Лондона Садик Хан призвал министерство жилищно-коммунального хозяйства Великобритании к конфискации собственности россиян, связанных с диктатором Владимиром Путиным. На вырученные средства чиновник предложил предоставить жилье беженцам из Украины.

Об этом сообщило издание BBC. Отмечается, что Хан написал письмо министру ЖКХ Майклу Гоуву, в котором призвал "срочно принять меры", чтобы продать имущество "друзей Путина" – правительство Великобритании наложило санкции на 1 700 человек и организаций.

Он предложил на полученные средства построить 4 тысяч домов.

"Это может включать предоставление доступного жилья некоторым украинцам, которые сделали Лондон своим домом после бегства из Украины после вторжения Путина", – отметил мэр в своем выступлении на следующий день после второй годовщины вторжения РФ в Украину.

Представитель правительства в то же время сообщил о введении крупнейшего и строжайшего пакета санкций, который когда-либо налагался на большую экономику.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы лица, связанные с путинским режимом, не могли извлечь выгоду от рынка недвижимости Великобритании, поэтому мы принимаем меры по очистке этого сектора", – сказал представитель правительства.

Напомним, 22 февраля правительство Британии объявило о новых санкциях против страны-террористки России за войну против Украины. Ограничения относятся, в частности, к компаниям, связанным с производством боеприпасов, таких как ракетные комплексы, ракеты, взрывчатые вещества и другие критические товары, используемые в военной технике.

Также санкции введены против ключевых российских импортеров и производителей станков, играющих важную роль в производстве жизненно важных оборонных систем и компонентов – от ракет и двигателей до танков и истребителей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Великобритания в течение 2024 года выделит 245 млн. фунтов стерлингов на изготовление артиллерийских снарядов для украинской армии. Эти средства позволят активизировать цепочки поставок для крайне необходимых ВСУ артиллерийских боеприпасов.

– Также Британия отправит в Украину еще 200 противотанковых ракет Brimstone. Они уже оказывали существенное влияние на поле боя, в одном случае даже вынудив российские войска отступить после попытки переправы через реку.