Мэр Антверпена дал новогоднее интервью без штанов. Видео

В Бельгии мэр города Антверпен Барт Де Вевер во время записи дистанционного интервью появился в рубашке, но без штанов.

Об этом сообщило издание "The Brussels Times". Инцидент произошел в субботу, 2 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ведущая, которая общалась с политиком через скайп, обратила внимание, что мэр странно одет.

"Меня кое-что отвлекает. У вас замечательная рубашка, наверное, вы ее надели специально для встречи с нами. Но неужели под рубашкой вы только в нижнем белье?", – спросила журналистка.

Мэр сразу сильно удивился, но сам догадался, в чем причина замечания ведущей.

"Как вы можете об этом знать? Блин, потому что я, наверное, сижу перед зеркалом. Я не учел этого. Год начинается с особенно неприятного момента, я буду помнить это надолго", – сказал Де Вевер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский депутат Европейского парламента Люк Фланаган участвовал в онлайн-дебатах, не надев штаны. В какой-то момент стало видно, что мужчина сидит на неубранной кровати в рубашке, но без штанов.