Медведев пригрозил Трампу из-за его намерений 'окончить войну в Украине'

Экспрезидент РФ, заместитель российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выдал очередную порцию угроз накануне выборов президента США, которые состоятся 5 ноября. На этот раз он пригрозил кандидату в президенты США Дональду Трампу из-за его намерений "окончить войну в Украине".

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В своем очередном сообщении в Telegram-канале Медведев выдал, что озвучивающий простые предложения Дональд Трамп не сможет остановить войну в Украине "ни за день, ни за три дня, ни за три месяца". По словам приспешника российского диктатора, если Трамп все же попробует, то его будет ожидать такая же судьба, как и у 35-го президента США Джона Кеннеди.

По словам Медведева, в случае победы на выборах Трампа или Гаррис для России ничего не изменится, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус по поводу необходимости поражения в войне России.

"Подуставший Трамп, издающий банальности типа "Я предложу соглашение" и "У меня замечательные отношения с…", также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попробует, то может стать новым JFK", – пригрозил российский политик.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах президента США он найдет эффективное решение для завершения войны между Россией и Украиной. Он также утверждал, что если бы занимал пост президента, эта война вообще не началась бы.

Напомним, что недавно у заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева произошло очередное нападение агрессии. Украинофоб пожаловался, что Запад продолжает поддерживать Украину, и размечтался об исчезновении Альянса. Также Медведев угрожал уничтожением самой Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Медведев не перестает мечтать об оккупации Украины. В день России, который в государстве-агрессоре отмечают 12 июня, он опубликовал видео, на котором вся территория нашей страны включена в состав РФ.