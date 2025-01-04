Мазут из российских танкеров уже на пляжах оккупированного Севастополя: объявлен режим ЧС. Фото

В Севастополе после аварии российских танкеров на пляжах стали появляться пятна мазута. Горючее обнаружили на берегах пляжей "Звездный берег" и "Голубая лагуна".

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Об этом сообщает так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале. Местные жители призывают помогать российским службам убирать последствия загрязнения.

Сообщается, что в Орловке также были замечены пятна нефтепродуктов в воде и на берегу. Они протянулись по территории шириной 760 метров на пляже "Нахимовец".

"Подчеркнем: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем", - написал Развожаев.

"Утром сотрудники Севприроднадзора убрали пляж Серебряный. Я лично был на месте, оценил уровень загрязнения. На месте провели оперативную планерку и наметили порядок наших дальнейших действий", - добавил российский глава Севастополя.

15 декабря 2024 года два танкера "Волгонефть" с мазутом попали в аварию в Керченском проливе. По основной версии, это произошло из-за шторма. В результате произошел разлив нефтепродуктов. По данным российских СМИ, "Волгонефть-212" перевозил 4300 тонн мазута. Приблизительно столько же было на борту "Волгонефти-239".

OBOZ.UA сообщал, что в Краснодарском крае России из-за разлива мазута в Керченском проливе введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за погодных условий нефтепродукты выбрасывает на пляж.

Ранее спутниковые снимки зафиксировали пятно мазута в Керченском проливе. Она образовалась после аварии российских танкеров. Ее площадь составляет 2,4 кв. км.

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