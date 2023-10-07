'Масштаб атак вас удивит!' ХАМАС показал первые кадры вторжения в Израиль. Видео

Террористы из движения ХАМАС показали вторжение своих боевиков на территорию Израиля со стороны сектора Газа, которое произошло утром 7 октября. В сети опубликовали "трейлер" начала атаки на и заявили, что масштаб атаки "удивит врагов".

Как известно, Израиль не просто подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Террористы ХАМАС проникали на территорию страны с суши, моря и воздуха. На кадрах показано, вероятно, начало операции, которую в ХАМАС назвали "Наводнение Аль-Акса".

На видео боевики движения готовятся к проникновению на территорию Израиля с воздуха.

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"Идите группами и по одиночке к оккупированным объектам. Штурмуйте поселения и военные здания, захватывайте вражеских солдат и поселенцев, восстановите честь святых мест. Пусть враг знает, что мечеть Аль-Акса не остается одна. Пришло время расплаты за наших мучеников", – заявили в ХАМАС.

Также в ХАМАС опубликовали изображения, показывающие проникновение террористов через границу и установленные заграждения.

Кроме того, в сети появилось видео с вооруженными бойцами ХАМАС на улицах израильского Ашкелона, который расположен в 7 км от границы с Палестиной.

В сети писали, что палестинцы проникли в 14 израильских поселений около сектора Газа (по состоянию на 16:00). Информация не является официальной.

Также опубликованы фото, как палестинцы ломают стену на границе с Израилем:

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, множества убитых и раненых гражданских, кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну, ЦАХАЛ начинает операцию "Железные мечи" .

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

С чего начался израильско-палестинский конфликт и что происходит сейчас, читайте в материале OBOZREVATEL.