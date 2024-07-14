Маск заявил, что его пытались дважды убить за последние восемь месяцев

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что на него неоднократно совершали покушения. По словам миллиардера, только за последние 8 месяцев его дважды пытались убить.

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Маск отметил, что речь идет о двух разных киллерах. Об этом он заявил в соцсети Х.

Изобретатель рассказал, что в течение года на него покушались два человека. Также американский миллиардер заявил, что злоумышленники были пытались его убить в штаб-квартире Tesla в Техасе.

"Впереди опасные времена. Два человека (отдельные случаи) уже пытались меня убить за последние 8 месяцев. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе", – написал Маск.

Стоит отметить, что он решил поделиться своими историями после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Также миллиардер выразил поддержку пострадавшему политику.

"Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление", – написал Маск.

Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельба произошла во время его выступления в Пенсильвании. Отмечается, что у экс-президента США и нынешнего кандидата поцарапана щека и окровавлено ухо.

Позже стало известно, что в США установили личность мужчины, который совершил покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс.Стрелка ликвидировали на месте инцидента.

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