Маск отреагировал на угрозы главы 'Роскосмоса' из-за Украины

Известный американский предприниматель, основатель компаний "SpaceX" и "Tesla" ответил на угрозы главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Последний 8 мая "обвинил" миллиардера в помощи Украине и поставках систем спутникового интернета Starlink подразделениям ВСУ.

В своем Twitter Маск выставил часть речи российского чиновника, где тот "разоблачил" предпринимателя и рассказал, что тот предоставил подразделению "Азов", защищающему Мариуполь, несколько высокотехнологичных систем. При этом известно, что Маск никогда не скрывал этот факт.

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В своем обращении Рогозин называет украинских защитников "нацистскими боевиками". Илон написал: "Слово "нацист" означает не то, что он думает". При этом предприниматель пошутил над ситуацией, заявив: "Если я умру при таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать".

Интересно, что ни в одном твите миллиардер не называет прямо Рогозина, чем показывает свое отношение к его словам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России "разоблачили" тот факт, что Илон Маск предоставил в распоряжение ВСУ несколько установок Starlink, которые снабдили военных спутниковым Интернетом. Однако еще несколько месяцев назад украинские власти и сам предприниматель писали об этом.