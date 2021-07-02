Марсоход NASA Curiosity прислал новые данные об уровне метана на Красной планете. Фото

Исследователи NASA, вероятно, приблизились к объяснению, почему метан – газ, который производится как из биологических, так и из геологических источников, обнаруживают вблизи поверхности Марса, но не в его атмосфере.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Astronomy& Astrophysics, пояснили, что расхождение между показаниями может быть связано с временем суток, когда ищут бесцветный газ без запаха, передает Daily Mail.

Марсоход Curiosity способен обнаруживать метан ночью, не отвлекаясь на другие инструменты, в то время как космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства смотрит днем ​​и не может его найти.

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Атмосфера Марса ночью спокойна, поэтому метан спускается на поверхность, где прибор Curiosity с помощью настраиваемого лазерного спектрометра может его обнаружить.

До сих пор неясно, что является причиной обнаружения метана, будь-то биологический или геологический источник. Отмечается, что его наличие не является окончательным признаком жизни.