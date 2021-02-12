Марио Драги станет премьером Италии: что известно о новом правительстве

Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги дал окончательное согласие возглавить новое правительство страны. Церемония принятия присяги премьер-министра и министров состоится в субботу, 13 февраля.

Семь министров правительства Джузеппе Конте сохранили свои должности. Средний возраст нового кабмина составляет 54 года, Марио Драги является самым старшим из них, ему 73 года, пишет la Repubblica.

75% членов кабмина Драги – 18 из 24 – выходцы из северных регионов Италии, восемь из них из Ломбардии. Центральную часть представляют двое политиков, остальные – с юга. При этом в новом кабинете министров Италии нет ни одного представителя островов.

Всего министров 23 и восемь из них – женщины, как и при правительстве Конте. 15 представителей нового кабмина политики, а восемь – "техники", отвечающие за правосудие, технологические инновации, экономику, экологию, инфраструктуру и транспорт и образование.

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