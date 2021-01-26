Премьер Италии ушел в отставку на фоне политического кризиса

Во вторник, 26 января, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку.

Как сообщает Reuters, глава правительства уже провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой. До встречи с главой государства он провел заседание Совмина, на котором проинформировал о намерении покинуть свой пост.

"Президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", – сообщили в пресс-службе президента Италии. Консультации начнутся в среду, 27 января.

Отметим, что Конте подал в отставку на фоне политического кризиса в стране. Премьер потерял большинство в Сенате, после того как партия экс-премьера Маттео Ренци "Вива, Италия" вывела из правительства своих министров.

К тому же Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства Евросоюза, выделенные им на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

Поясним, что если президент Италии после переговоров с политсилами признает, что Конте имеет достаточную поддержку, чтобы попытаться создать новое правительство, ему дадут на это несколько дней. Если не будет поддержки, то будет искать нового кандидата.

Местные СМИ писали, что на прошлой неделе Сенат Италии поддержал вотум доверия правительству премьер-министру Конте, сохранив его должность. Но если предложения по обновлению состава правительства не получат поддержки парламента, это будет означать неизбежно досрочные выборы, очевидно, летом 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джузеппе Конте уже заявлял, что подает в отставку.