Маричка Падалко ответила грузинской телеведущей, поддержавшей украинцев

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко ответила на поддержку коллеги Нины Хубутии, заговорив в прямом эфире на "1+1" на грузинском языке. Она поблагодарила телеведущую канала Mtavaritv за неравнодушие и добрые слова, сказанные накануне.

Соответствующее видео появилось на странице Падалко в Instаgram. Украинцы выразили свою поддержку автору в комментариях и заявили, что присоединяются к ее словам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Обращение прозвучало 21 февраля во время новостной передачи "ТСН". "Искренне спасибо за поддержку и помощь, Грузия", – сказала Маричка Падалко в эфире.

Видео дня

В подписи к видео она отметила, что это украинский ответ на обращение грузинских коллег. Таким образом, команда "ТСН" отблагодарила за публичную поддержку украинцев в связи с обострением ситуации на Востоке государства.

В комментариях под роликом высказались также благодарные украинцы и грузинцы. "Очень приятно слышать такие слова поддержки Украине. Это трогает", "К словам благодарности присоединяются все украинцы", "По таким простым жизненным поступкам становится понятно, какой народ братский", – говорится в их сообщениях.

Напомним, что Нина Хубутия от имени грузинского телеканала Mtavaritv накануне неожиданно заговорила по-украински. Она подчеркнула, что у обеих стран сейчас есть один общий враг – Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев также поддержала финская команда по хоккею. Спортсмены посвятили Украине победу над российской командой на Олимпиаде в 2022 году.