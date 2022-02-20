"У нас есть общий враг! Победим!" Главный грузинский телеканал поддержал Украину. Видео

Екатерина Белоброва
Мир
2 минуты
6,2 т.
'У нас есть общий враг! Победим!' Главный грузинский телеканал поддержал Украину. Видео
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Главный телевизионный телеканал Грузии Mtavari Arkhi трогательно обратился к жителям Украины в условиях угрожающей реальности со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Ведущая новостной передачи внезапно перешла на украинский язык и призвала граждан нашей страны сплотиться против опасного агрессора.

Соответствующий эпизод вышел в эфире. Диктор указала, что Россия на сегодня враг не только для самой Украины, но и остается противника Грузии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В этот тревожное время хочу выразить свою поддержку украинскому народу. Давайте помнить, что у нас есть общий враг и этот враг – Россия. Поэтому мы, как никогда прежде, вместе и только вместе мы обязательно победим", – подчеркнула ведущая.

Видео дня
Телеведущая грузинского телевидения .

Отметим, что на Донбассе резко активизировалась фаза диверсий и военных провокаций со стороны российских боевиков. Оккупационные власти ОРДЛО экстренно мобилизируют население мужского пола, а также "эвакуируют" женщин и детей в регионы России. Ряд экспертов находят в этом подозрительную схожесть с грузинским сценарием, когда в 2008 году Москва инициировала терракты, чтобы найти повод для ввода танков в Тбилиси.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Российская военная угрозаРоссия - страна-агрессор