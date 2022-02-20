'У нас есть общий враг! Победим!' Главный грузинский телеканал поддержал Украину. Видео

Главный телевизионный телеканал Грузии Mtavari Arkhi трогательно обратился к жителям Украины в условиях угрожающей реальности со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Ведущая новостной передачи внезапно перешла на украинский язык и призвала граждан нашей страны сплотиться против опасного агрессора.

Соответствующий эпизод вышел в эфире. Диктор указала, что Россия на сегодня враг не только для самой Украины, но и остается противника Грузии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В этот тревожное время хочу выразить свою поддержку украинскому народу. Давайте помнить, что у нас есть общий враг и этот враг – Россия. Поэтому мы, как никогда прежде, вместе и только вместе мы обязательно победим", – подчеркнула ведущая.

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Отметим, что на Донбассе резко активизировалась фаза диверсий и военных провокаций со стороны российских боевиков. Оккупационные власти ОРДЛО экстренно мобилизируют население мужского пола, а также "эвакуируют" женщин и детей в регионы России. Ряд экспертов находят в этом подозрительную схожесть с грузинским сценарием, когда в 2008 году Москва инициировала терракты, чтобы найти повод для ввода танков в Тбилиси.

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