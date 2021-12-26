Малыш Иньлянь: уникальное фото идеально сохранившегося эмбриона динозавра

В Ганьчжоу, на юге Китая ученые раскопали прекрасно сохранившийся эмбрион динозавра овираптора возрастом не менее 66 миллионов лет. Это вид динозавров был беззубым, покрытым перьями и относился к подотряду тераподов.

Как сообщила BBC, исследователи назвали его "кроха Иньлян". А сама находка была сделана случайно. По словам исследовательницы из Бирмингемского университета доктора Фион Вайсум Ма, это самый хорошо сохранившийся эмбрион динозавра в истории палеонтологии. Подобные окаменелости встречаются крайне редко.

"Обычно у окаменевших яиц повреждена оболочка, или эмбрион внутри сильно фрагментирован. Благодаря этой находке стало понятно, что эмбрионы овирапторидов были очень похожи на эмбрионы современных птиц и находились в яйце в характерной для птиц позе, которая позволяет птенцу пробить скорлупу", – рассказала Ма.

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По ее словам, это указывает на то, что такое современное поведение птиц возникло и эволюционировало у их предков динозавров.

В статье сказано, что длинна эмбриона от головы до хвоста составляет 27 см, длинна яйца – 17 см. Оно хранится в музее Yingliang Stone Nature History.

Ученая рассказала, что яйцо нашли еще в 2000 году, но решили спрятать в хранилище до лучших времен. С началом ремонтных работ в музее стали разбирать старые экспонаты, и исследователи обратили внимание на яйцо, предположив, что там может быть эмбрион.

Сегодня часть тела динозавра все еще покрыта камнем и исследователи будут использовать передовые методы сканирования, чтобы воспроизвести изображение всего скелета.

Про овирапторов науке известно, что этот вид динозавров жил 89-70 млн лет назад. У него на голове был характерный гребень. Как предполагают эксперты, овирапторы были покрыты перьями, как современные птицы. К тому же они сидели на яйцах и строили свои гнезда.

Овирапторы были всеядными существами. Они питались растительностью, моллюсками, небольшими ящерицами и змеями.

Этот ящер считается доисторическим предком современных птиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории современной Бразилии нашли окаменелости динозавра, который жил там 70 млн лет назад.