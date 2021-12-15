Мальта первой в ЕС легализировала каннабис для личного пользования

Мальта стала первой европейской страной, которая разрешила выращивать и хранить каннабис (коноплю) для личного использования. Однако это можно будет делать лишь в небольших количествах.

Соответствующий закон одобрил парламент страны во вторник, 14 декабря, 36 голосами против 27. Чтоб он вступил в силу, его еще должен подписать президент Джордж Велла, сообщает международное информагентство Reuters.

Согласно документу, совершеннолетние жители Мальты смогут иметь при себе до семи граммов каннабиса и выращивать до четырех растений. При этом курение каннабиса в общественных местах останется противозаконным, и любой, кто будет уличен в употреблении каннабиса на глазах у ребенка, будет наказан штрафом в размере от 300 до 500 евро (около 9 200 – 15 200 грн).

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Законопроект продвигал министр по вопросам равноправия Мальты Оуэн Бонничи, однако в парламенте документ столкнулся с резкой критикой со стороны правоцентристской оппозиции, медицинских ассоциаций и церкви.

В свою очередь, Бонничи отверг предположения, что закон увеличит злоупотребление наркотиками на средиземноморском острове.

"Правительство никоим образом не призывает взрослых прибегать к употреблению каннабиса или продвигать культуру каннабиса. Правительство всегда призывает людей делать более здоровый выбор", - подчеркнул он.

Кроме того, Мальта стремится позиционировать себя в качестве европейского лидера в производстве медицинского каннабиса. Для этого еще в 2018 году страна утвердила законодательство, разрешающее производство такого каннабиса в медицинских и исследовательских целях.

Напомним, в Украине этим летом пытались сделать первый шаг к легализации медицинского каннабиса. В Верховной Раде после длительных дискуссий таки разработали совместный законопроект по этому поводу. Согласно ему, лекарства на основе каннабиса можно будет купить в аптеке по рецепту врача, а их производством могут заняться даже внутри страны. Однако голосов для поддержания документа в Парламенте не нашлось.

Дискуссии вокруг легализации медицинского каннабиса ведутся уже не первый год. Ее сторонники напоминают о двух миллионах больных, которым требуется эффективное обезболивающее. Противники же заявляют об угрожающей опасности – мол, Украина превратится в страну наркоманов.

Добавим, что полностью марихуана легализована в Уругвае и Канаде. В медицинских целях каннабис используют во многих странах, среди которых Израиль, Австрия, Швейцария, Италия, Польша, Дания, Турция и другие. Еще насчитывается более 30 государств, где марихуана разрешена частично, среди них Испания, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Германия, Чехия, Австралия, Греция.