Макрон заявил, что французские компании могут сами решать продолжать им работу в РФ или нет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские компании могут самостоятельно решать продолжать им работу в РФ или нет. В то же время он подчеркнул, что компании должны придерживаться санкций против России в тех сферах, в которых эти меры действуют.

Также Макрон отметил, что попросил французские компании, которые работают в секторах, находящихся под санкциями, уважать решения и действия Франции. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита G7 в штаб-квартире НАТО 24 марта, сообщает издание Ouest France.

"Я попросил французские компании, которые работают в секторах, находящихся под санкциями, уважать решения и действия Франции. Моя позиция заключается в том, чтобы позволить другим компаниям решать за себя. Renault сделал выбор, и я его уважаю", – сказал французский президент.

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Напомним, ранее французская компания Leroy Merlin, специализирующаяся на продаже товаров для строительства и ремонта, отключила сотрудников дочерней компании – "Леруа Мерлен Украина" – от корпоративных средств связи. При этом Leroy Merlin продолжает работать в России.

Стоит отметить, что на войну России против Украины отреагировали сотни компаний. Свои авто на территории агрессора перестали продавать Audi, Cadillaс, Chevrolet и BMW. Производители кино перестали поставлять свою продукции. Также из страны-агрессора ушли производители продуктов, одежды и прочих бытовых вещей.

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