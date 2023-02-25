Макрон собирается с визитом в Китай, чтобы обсудить окончание войны в Украине – The Guardian

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посетит Китай в начале апреля. Одной из основных целей визита будет обращение к Пекину за помощью в прекращении войны в Украине.

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Об этом Макрон сказал журналистам в субботу, 25 февраля, передает The Guardian. Как отмечается, политик приветствовал участие Пекина в мирном процессе.

Инициативу Китая относительно Украины Макрон назвал "хорошим делом".

Макрон сообщил журналистам, что совершит визит в КНР в начале апреля 2023 года, отчасти для того, чтобы попросить китайские власти помочь в завершении войны РФ против украинского государства.

"Китай должен помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не применила химическое или ядерное оружие, эти усилия Китай уже предпринял, и чтобы она прекратила свою агрессию в качестве предварительного условия для переговоров", – сказал президент Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– американская разведка выяснила, что Пекин рассматривает возможность передать России военную помощь в виде дронов и боеприпасов. США уже предупредили Пекин о последствиях;

– в годовщину войны в Украине Китай представил свой "мирный план". Президент США Джо Байден заявил, что он выгоден только для Москвы, а в МИД Украины рассказали, что Киев не согласен как минимум с одним пунктом – относительно снятия санкций;

– в то же время "мирный план" КНР вызвал разочарование в элитах РФ. Особым "ударом" для Кремля стали три пункта.