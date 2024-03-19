Макрон имеет полное право рассматривать отправку французских войск в Украину – Белый дом

В администрации главы Штатов Джо Байдена прокомментировали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он рассматривает возможность отправить французские войска в Украину.Там сказали, что Макрон, как лидер суверенного государства, имеет на это полное право.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник, 18 марта, передает Укринформ. У президента Франции есть возможность обсуждать размещения войск своей страны на территории Украины.

"Очевидно, я не могу говорить от имени президента Макрона. Он продолжает публично выражать свою точку зрения и, очевидно, имеет полное право на это", – сказал представитель администрации Байдена.

Салливан напомнил, что американская сторона четко выразила свою позицию – в том числе во время обращения Байдена к нации: США не намерены командировать свои войска в Украину.

"Мы не отступаем от этой позиции сегодня", – добавил Салливан.

Отметим, что ранее в Белом доме уже комментировали данные о том, что страны ЕС обговаривают возможность отправить в Украину свои войска. Там сказали, что не будут возражать предложениям других стран НАТО разместить своих военных на территории Украины и подчеркнули, что это суверенное решение каждой страны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Макрон объяснил, что своими заявлениями об отправке войск в Украину он пытался избежать эскалации войны. Однако сейчас он "не выступает с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".

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