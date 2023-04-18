Макрон хочет, чтобы Китай помог усадить Украину и Россию за стол переговоров, и дал своему советнику особое поручение – Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Китай помог усадить Украину и Россию за стол переговоров. С этой целью он поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

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Об этом сообщает Bloomberg. По словам источников, французская стратегия предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет хорошо.

Во время своей недавней поездки в Китай президент Франции не смог убедить Си провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку они до сих пор не разговаривали с тех пор, как началась широкомасштабная российско-украинская война. Макрон также разозлил союзников в прошлом году, заявив, что они не должны "унижать" Россию.

Неясно, поддерживает ли план Макрона Киев и его союзники, многие из которых отклонили предложения о прекращении огня, которые позволили бы России сохранить оккупированную территорию. Многие страны также скептически относятся к тому, что Китай может стать нейтральным посредником, учитывая его "безграничную дружбу" с Россией. Страны неоднократно обещали укреплять связи, в том числе призвали в понедельник активизировать сотрудничество между своими вооруженными силами.

Чиновник из офиса Макрона подтвердил план Бонна поговорить с Ван И, но отказался комментировать детали, добавив, что союзники Франции были проинформированы о любых инициативах страны.

По словам источника издания, любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в том числе от успешного весеннего контрнаступления Украины, которое обеспечит Киеву сильную позицию во время любых переговоров.

Однако некоторые европейские официальные лица опасаются, что на украинское контрнаступление возлагаются опасно завышенные ожидания, которые могут быть недостаточно решающими для Киева, чтобы освободить всю территорию, оккупированную Россией. Более реалистичной целью является продвижение на 30 километров или около того на юге, которое поставит самую боеспособную украинскую артиллерию в зону досягаемости российских линий снабжения и создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году.

Это означает, что союзникам Украины необходимо наращивать поддержку, чтобы позволить ей в будущих наступлениях отвоевать больше оккупированных территорий, или что любые потенциальные переговоры о прекращении огня до этого времени могут привести к тому, что Россия останется на значительных украинской территориях.

Ранее Макрон заявлял, что видит важную роль Китая и что его отношениям с Россией тот может "привести Москву в чувство". Но Пекин до сих пор не показывал признаков того, что готов оказать давление на Москву, чтобы она вывела войска.

На этой неделе высокопоставленные дипломаты стран "Большой семерки", включая Францию, поддержали "формулу мира" президента Владимира Зеленского, которая предусматривает полный вывод всех российских войск с территории Украины.

Киев неоднократно заявлял, что территориальные уступки не должны обсуждаться, и несколько союзников Украины поддерживают эту позицию, предупреждая, что любое урегулирование, которое фактически заморозит войну, скорее всего, приведет к тому, что Россия перевооружится, прежде чем начать новое наступление.

Со своей стороны кремлевский диктатор Владимир Путин не показывает никаких признаков того, что его цели изменились, не говоря уже о том, что он готов вывести войска с территории Украины.

По словам источников, план Макрона опирается на долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые будут направлены на сдерживание России от будущих актов агрессии. Союзникам еще предстоит уточнить детали мер, которые должны быть согласованы на саммите лидеров НАТО в Литве в июле, но они будут направлены на то, чтобы помочь Украине модернизировать свои вооруженные силы и повысить их оперативную совместимость с вооруженными силами НАТО.

Параллельно с этим союзники Украины работают над тем, чтобы обеспечить постоянную поставку оружия и основных предметов снабжения, таких как 155-мм боеприпасы.

Напомним, Китай продолжает делать публичные заявления о том, что российскую войну против Украины стоит урегулировать дипломатически. В Пекине сообщили, что для этого будут вести переговоры с международным сообществом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в МИД Китая заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон, вовлеченных в войну в Украине. "Китай занимает разумную и ответственную позицию", – заверял министр иностранных дел Цинь Ган.

– Китайский лидер Си Цзиньпин тоже высказывался о необходимости мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией. По его словам, эскалации боевых действий допустить нельзя.

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