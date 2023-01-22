Макрон: Франция не исключает отправки в Украину танков Leclerc, но есть три условия

Пока руководство ФРГ продолжает колебаться в вопросе передачи эскадрона "Леопардов" Украине, Франция всерьез задумалась о снабжении нашей армии танками Leclerc собственного производства. Во всяком случае президент Эммануэль Макрон поручил своему министру обороны заняться изучением такой возможности.

Видео дня

Об этом сам политик указал в эфире телеканала BFM. Макрон подчеркнул, что французские танки могут быть переданы армии ВСУ только в случае соблюдения трех условий.

Во-первых, передача тяжелой бронетехники не должно означать новой эскалации и провоцировать усиления кровопролития. Во-вторых, эти танки должны быть действительно полезны в оборонительных позициях украинской армии, а в-третьих оборона самой Франции от этого решения не пострадает.

"Я не исключаю, что мы отправим партию Leclerc в Украину, это решение даже может быть принято коллективно в нашем парламенте. Но однозначно все три условия должны быть соблюдены", – резюмировал лидер французской нации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бундестаге возникли разногласия из-за решения канцлера Олафа Шольца о поставках Украине боевых танков. Глава оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала, чтобы политик сделал четкие заявления о военной поддержке Киева или пояснил свой отказ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!