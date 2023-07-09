Макрон блокирует открытие офиса НАТО в Японии из-за позиции Китая, – Politico

Франция не поддерживает идею расширения присутствия НАТО в Азии, что привело к расколу в западном Альянсе в преддверии саммита на следующей неделе. Президент Эмманюэль Макрон считает, что такое расширение слишком отдалит сферу деятельности Альянса от первоначального "североатлантического" фокуса.

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Некоторые другие члены НАТО поддерживают позицию Франции. Об этом сообщает Politico.

В течение нескольких месяцев официальные лица НАТО обсуждали планы открытия офиса в Японии, который стал бы первым форпостом союзников в регионе во время роста напряженности между Западом и Китаем.

Ежегодный саммит лидеров НАТО в Литве на следующей неделе, который состоится на фоне войны России против Украины, был запланирован как момент достижения прогресса в реализации этого плана.

Но Макрон настаивает, что географическое расширение может привести к тому, что сфера деятельности Альянса слишком далеко отойдет от его первоначального североатлантического фокуса.

"Мы принципиально не поддерживаем это. Что касается офиса, то японские власти сами сообщили нам, что они не очень привязаны к этому", – заявил представитель Елисейского дворца.

Французский чиновник отмечает, что НАТО географически ограничивается Северной Атлантикой.

"НАТО – это Организация Североатлантического договора", – сказал он, добавив, что лежащие в основе Альянса статьи 5 и 6 являются "географическими".

План НАТО открыть свой первый офис в Азии появился на фоне повышенной обеспокоенности агрессивным поведением Китая вокруг Тайваня и американских сил в регионе. Как и Франция, Китай также выступает против этой идеи.

"Мы видели, что НАТО стремится продвинуться на восток в этот регион, вмешиваясь в региональные дела и разжигая конфронтацию. Большинство стран Азии выступают против появления военных блоков в регионе. Они не приветствуют расширение НАТО в Азии", – заявил в прошлом месяце представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Хотя некоторые другие союзники по НАТО также выражают обеспокоенность новым офисом, трое европейских дипломатов, осведомленных о текущих переговорах, признают, что сильнейшая оппозиция идет со стороны Франции.

Напомним, Макрон не считает арест российского диктатора Владимира Путина по ордеру, выданному Международным уголовным судом в Гааге (Нидерланды), целесообразным на этом этапе. Это связано с "окном переговоров", которое, по словам французского лидера, может открыться "через несколько месяцев".

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