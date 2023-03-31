Люди выпрыгивали из охваченной огнем гостиницы: в центре Тбилиси вспыхнул масштабный пожар. Видео

В центре Тбилиси произошел сильный пожар. Огонь охватил отель, который находится рядом с театром Габриадзе и древнейшим храмом столицы Грузии Анчисхати.

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По предварительным данным, пострадавших вследствие пожара нет, сообщает NewsGeorgia со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям. Людей с фасадной стороны здания эвакуировали, остальные спрыгивали сами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

Отмечается, что гостиница Ambassadori, которая пострадала от пожара, – одна из самых популярных в грузинской столице.

На видео с места событий видно, что на горящих этажах отеля находились люди.

По состоянию на 18:00 (по Киеву) пожар локализован. На месте работали 11 пожарных машин и два автомобиля скорой помощи, сообщает Paper Kartuli.

Отмечается, что в конференц-зале Ambassadori проходили политические мероприятия. Их участники, как и персонал и гости, были эвакуированы.

До сих пор не известно, что стало причиной возгорания. МВД Грузии сообщило, что, по предварительной информации, пожар начался на двух верхних этажах 4-этажного здания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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