Протестующие со щитами и палками шли в атаку: появилось видео дневных боев в Алматы

В сети опубликовали новое видео противостояния между митингующими и полицейскими в охваченном протестами городе Алматы в Казахстане. Ситуация в нем в четверг, 6 января, обострилась.

Кадры распространил Telegram-канал Ateo Breaking. На нем показано, что люди кидались в бой со щитами и палками (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах слышны продолжающиеся звуки выстрелов. На месте, судя по видео, было десятки протестующих – они шли в атаку, применяя подручные средства – палки, и защищались щитами.

Видео дня

Отметим, что в Алматы полицейские выдвинулись для "зачистки" улиц. В городе задержали около 2 тысяч человек. Военные на БТР и бронемашинах окружали протестующих. Накануне, 5 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе", и в Алматы началась "антитеррористическая операция".

Напомним: уже пятый день в Казахстане не утихают масштабные протесты, которые привели к жертвам среди гражданских лиц и силовиков, массовым задержаниям, а правительство запросило ввода войск ОДКБ. Сперва в города стянули собственные военные силы, там действует режим чрезвычайного положения, но это не остановило демонстрантов. Что происходит в стране – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане на фоне массовых протестов начали орудовать мародеры – они грабили магазины, банки и торговые центры. Кроме того, в Алматы разгромили здание аэропорта и пытались захватить управление полиции.