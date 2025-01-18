Лукашенко внезапно помиловал более 20 'экстремистов'

Белорусский диктатор Александр Лукашенко внезапно помиловал десятки людей. Под "милость" самопровозглашенного президента попали граждане страны, которых режим засудил за "преступления экстремистской направленности".

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В целом указ Лукашенко касался 23 заключенных. Об этом пишут белорусские пропагандистские СМИ.

Согласно указу белорусского диктатора, все указанные лица самостоятельно написали прошения о помиловании. Также у Лукашенко заявили, что эти люди "признали свою вину и раскаялись".

Среди помилованных были три женщины и 20 мужчин. Также белорусские СМИ сообщили, что среди помилованных – 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один – многодетный отец.

"Данное решение принято исходя из принципов гуманизма. Помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением", – говорится в сообщении.

Напомним, Александр Лукашенко сделал циничное заявление по ситуации в Украине, сравнивая беларускую диктатуру с украинской демократией. Во время Рождества он заявил, что "лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, на подкасте Лекса Фридмана Зеленский рассказал, что Лукашенко после того, как Россия напала на Украину, просил прощения у украинского президента за пуски российских ракет с территории РБ. Лукашенко уверял, что не контролирует ситуацию.