На Киевщине нашли обломки ракеты ТРК 'Точка-У', которую могли запустить из Беларуси. Фото

В Киевской области обнаружили обломки ракеты российского тактического ракетного комплекса "Точка-У". Она могла быть выпущена с территории Беларуси.

Как сообщает издание "УНИАН" в Telegram, обломки нашли в селе Козаровичи. Фото было опубликовано в пятницу, 22 апреля.

На кадре видно часть российской ракеты прямо около забора одного из частных домов.

Группа военных экспертов Conflict Intelligence Team заявила, что ракету выпустили с Беларуси.

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"В селе Козаровичи Киевской области обнаружена ракетная часть ракеты "Точка–У". Это подтверждает, что ракеты "Точка-У" применяли, в том числе, с территории Беларуси", – сказано в сообщении.

В то же время мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что несмотря на заявления представителей России, что такие комплексы РФ якобы не использует, эксперты лично видели, как их привозили в Беларусь.

Баллистическая ракета "Точка-У" способна бить на расстояние до 120 км. ТРК был разработан еще в СССР, работы начались в 1968 году. В ходе полномасштабного вторжения оккупанты применяли "Точку" в частности для обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске, а потом обвинили в атаке по мирным жителям Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Павлоградском районе Днепропетровской области украинские взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты "Точка-У". Из-за этого местные жители могли слышать взрыв.