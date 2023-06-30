Лукашенко 'пригрозил' Западу картами с координатами центров принятия решений

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, который активно помогает России вести полномасштабную войну против Украины, вновь пригрозил Западу. Он выдал, что Беларуси "до миллиметра известны координаты" так называемых центров принятия решений

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Во время выступления на торжественном собрании в Минске 30 июня, белорусский диктатор призвал Запад "не испытывать славянское терпение и свою судьбу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Самопровозглашенный президент РБ сказал, что "если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов будут под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно".

"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно были определены и утверждены мною на военных картах. Надо садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе", — утверждает диктатор.

Также он набросился на соседнюю Польшу, выдав, что ЕС и США "ускоренными темпами вооружают страну", создавая "еще один источник напряжения, еще один оплот для агрессии самой агрессивной страны мира и, к сожалению, самой мощной – США".

"Осознают ли западные политики, что они своими руками кладут главу Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой – Вильнюсом и Европой?" – сказал он.

25 мая Лукашенко заявил о перемещении ядерного оружия на территорию страны. А 16 июня с похожим заявлением выступил российский диктатор Путин. Он выдал, что часть ядерного оружия РФ уже переместили в Беларусь.

В то же время в ГУР отметили, что, несмотря на заявления Путина, по состоянию на 20 июня ни одна российская ядерная боеголовка на беларускую территорию не была перемещена.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хочет разместить у себя ядерное оружие НАТО. Это станет ответом Кремлю, учитывая намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

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