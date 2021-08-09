Белый дом введет новые санкции против Беларуси – AFP

США анонсировали новые санкции против Беларуси. В частности, под ограничительные меры попадет Олимпийский комитет страны.

Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома сообщает AFP. Другие подробности он пока не уточнил.

"США введут новые ограничительные меры против Беларуси. Они среди прочего затронут Олимпийский комитет Беларуси", – сказано в сообщении.

Отметим, что ранее санкции против Беларуси ввела Великобритания. Правительство страны приняло такое решение из-за многочисленных нарушений прав человека и фальсификации результатов президентских выборов в 2020 году.

Видео дня

Ограничения среди прочего предусматривают запрет на полеты над Великобританией белорусской авиации, ограничения на продажу белорусских товаров, а также ограничения против одного из соратников незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европейском Союзе призвали Лукашенко освободить всех политзаключенных и провести серьезные выборы президента в стране. Только в таком случае Брюссель снимет санкции с Минска.