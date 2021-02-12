Лукашенко обругал iPhone и призвал пользоваться кнопочными телефонами. Видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал современные смартфоны, говоря, что их используют иностранные спецслужбы.

По мнению Лукашенко, чтобы избежать "слежки", нужно пользоваться кнопочными телефонами. Об этом он говорил на Всебелорусском народном собрании.

В своей речи он рассказывал о бизнесе и Беларуси без олигархов, где примером навел iPhone.

"Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь... Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы…", – говорил Лукашенко.

Напомним, что политические протесты в Беларуси начались 9 августа 2020 года после признания Лукашенко победителем президентских выборов. Многие белорусы считают их результаты сфальсифицированными, а законно избранным главой государства называют оппозиционера Светлану Тихановскую.

6 ноября Совет Европейского Союза утвердил санкционный список за фальсификацию выборов в Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, от единства страны с Россией зависит, будет ли мир в регионе.