Лукашенко о ситуации на границе Беларуси с Польшей: я не безумец и понимаю, к чему это может привести. Видео
Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что не собирается останавливать стихийный поток беженцев с ближневосточных стран при помощи оружия. Требовать от него таких действий со стороны Европейского Союза является ничем иным, чем шантажом или учебной проверкой.
Об этом диктатор рассказал в интервью провластному СМИ, передает Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко считает, что применять оружие в современном мире – это самоубийство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Бороться сегодня с мигрантами "леопардами" (танки немецкого производства, – Ред.), вы меня извините. Мы с вами люди военные и понимаем, что значит выдвигать против этих несчастных людей колонну из танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", – заметил он.
Лукашенко добавил, что белорусская сторона держится в стороне и, вопреки многим либеральным СМИ в России или на Западе, не вмешивается в процесс ради раззадоривания. Одной из причин пассивной позиции так называемый президент назвал "страх допустить ошибку".
"Мы знаем, что если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец, я знаю, чем это может обернуться. Поэтому нет здесь никакого, знаете ли, героизма: схватить автомат и бежать на польскую границу", – заключил политик, традиционно подчеркнув, что Беларусь под его управлением "на колени становиться не будет".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
8 ноября многотысячный поток мигрантов из Ирака и Афганистана пытались прорваться через границу Беларусь-Польша для дальнейшего кочевания в ЕС. Там они хотели получить статус беженцев и жить на предусмотренные государственной программой пособия.
Польские пограничники сумели предотвратить прорыв через ограждения, но беженцы разбили палатки на стороне Беларуси и провели ночь в условиях походного лагеря. Среди нелегалов много женщин с грудными детьми.
Глава Польши вместе с лидерами Европейского союза пришли к выводу, что кризис с мигрантами подогревается со стороны белорусского руководства, чтобы дестабилизировать ситуацию на Западе.