Лукашенко о ситуации на границе Беларуси с Польшей: я не безумец и понимаю, к чему это может привести. Видео

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что не собирается останавливать стихийный поток беженцев с ближневосточных стран при помощи оружия. Требовать от него таких действий со стороны Европейского Союза является ничем иным, чем шантажом или учебной проверкой.

Об этом диктатор рассказал в интервью провластному СМИ, передает Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко считает, что применять оружие в современном мире – это самоубийство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Бороться сегодня с мигрантами "леопардами" (танки немецкого производства, – Ред.), вы меня извините. Мы с вами люди военные и понимаем, что значит выдвигать против этих несчастных людей колонну из танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", – заметил он.

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Лукашенко добавил, что белорусская сторона держится в стороне и, вопреки многим либеральным СМИ в России или на Западе, не вмешивается в процесс ради раззадоривания. Одной из причин пассивной позиции так называемый президент назвал "страх допустить ошибку".

"Мы знаем, что если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец, я знаю, чем это может обернуться. Поэтому нет здесь никакого, знаете ли, героизма: схватить автомат и бежать на польскую границу", – заключил политик, традиционно подчеркнув, что Беларусь под его управлением "на колени становиться не будет".

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