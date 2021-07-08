Лукашенко — о 'наступательном захвате' Беларуси Западом: началась террористическая атака

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз рассказал о тревожных сигналах вокруг Республики. По мнению политика, геополитическая напряженность между "сильными мира сего" угрожает террористическим и экономическим захватом белорусскому суверенитету.

Об этом он рассказал в ходе выступления на встрече с выпускниками военных образовательных учреждений и высшего офицерского состава, передает подконтрольное СМИ Минска. Лукашенко выразил надежду, что именно они окажут достойное сопротивление "агрессии Западу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В непосредственной близости от наших границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", – обозначил диктатор.

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Лукашенко добавил, что не намерен становится на колени перед коллективным Западом, потому что армия Беларуси боеспособна и может нанести противнику "неприемлемый ущерб". Как доказательство он напомнил события, последовавшие за оглашением результатов президентских выборов, которые международное сообщество признало полностью сфальсифицированными.

"Жесткую проверку на прочность мы прошли летом и осенью прошлого года. Люди в погонах проявив мужество и верность присяге, выстояли", – указал "президент", добавив, что западные "враги" готовят наступление на Беларусь изнутри, воздействуя на сознание населения через оппозицию.

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