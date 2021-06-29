Лукашенко на коленях поползет в Кремль: оппозиционер оценил новые санкции против режима

Новые санкции, введенные против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, больно ударят по его "кошелькам". Его зависимость от президента РФ Владимира Путина станет критичной.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "В 1990-х годах Лукашенко говорил, что готов на коленях ползти в Кремль. Теперь ему это точно придется сделать уже не образно, а практически", – спрогнозировал политик.

"Сейчас идет дискуссия, насколько санкции могут быть успешными и эффективными. Большинство экспертов в Беларуси сходятся в том, что это очень болезненная процедура для режима. Если ранее применялись исключительно точечные персональные санкции, то сейчас в большей степени речь идет о санкциях секторальных и санкциях в отношении людей, приближенных к Лукашенко", – сказал оппозиционер.

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В этом контексте он заметил, что "кошельки" Лукашенко, привыкшие к определенному уровню жизни, из-за санкций оказались перед непростым выбором.

"Кошельки" Лукашенко путешествуют по странам ЕС, их дети учатся за границей и живут именно там, а не где-нибудь в Барановичах или в Гомеле. Эти санкции не мотивируют этих людей и дальше держаться за Лукашенко. Они поставлены перед жестким выбором – либо и дальше пытаться ассоциироваться с Лукашенко, либо дистанцироваться от него и выводить свои бизнесы за пределы Беларуси", – подчеркнул Лебедько.

Он добавил, что секторальные санкции затрагивают калийные соли, нефтяную отрасль, которые являются базовыми источниками средств для режима. "Очевидно, что это будет влиять на финансовое самочувствие Лукашенко и его окружения. Это существенно и болезненно", – подчеркнул оппозиционер.

По его оценкам, учитывая острую нехватку средств, Лукашенко будет вынужден вновь просить поддержки у Москвы. "Это еще больше загоняет под плинтус его совершенно незначительный рейтинг. Раньше, имея ресурсы, он имел возможность подкупать часть электората, которая реагирует не головой, а желудком", – пояснил Лебедько.

Как писал OBOZREVATEL, Европейский Союз, Великобритания и США ввели новые санкции в отношении Беларуси. В санкционном списке 86 физических и юридических лиц.