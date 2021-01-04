Спецслужбы Лукашенко могли готовить убийство Шеремета: Украина отреагировала на пленки

В последние годы нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко мог санкционировать политические убийства своих оппонентов, в том числе журналиста Павла Шеремета.

Это следует из опубликованной Telegram-каналом NEXTA Live прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

На записи, сделанной якобы в апреле 2012 года, Зайцев в разговоре с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения "Альфа" упоминает Шеремета, который "зае*ал, б*дь".

"Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, б*дь, совсем, б*дь, – ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом" – говорит голос, похожий на Зайцева.

Также собеседники обсуждают способы ликвидации противников Лукашенко, которые "кукарекают" в Германии.

По словам сотрудников КГБ, "президент ждет этих четких мероприятий", методы "утопить, расстрелять" признаны неактуальными, поэтому стоит задача "спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи".

Бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне активист оппозиции Игорь Макар уже направил эту запись в официальные структуры Брюсселя для объективного расследования преступлений режима Лукашенко.

К письму он приложил некоторые документы оперативной разработки, которую проводило КГБ для выявления всех передвижений Павла Шеремета. В них есть информация об автомобиле и месте жительства журналиста в Москве, его контактах и номерах телефонов.

Позднее Национальная полиция Украины сообщила, что имеет в своем распоряжении запись прослушки Вадима Зайцева. Следствие Нацполиции получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.

"Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", – говорится в сообщении.

Документы оперативной разработки КГБ Беларуси по Шеремету Telegram NEXTA Live

Документы оперативной разработки КГБ Беларуси по Шеремету Telegram NEXTA Live

Документы оперативной разработки КГБ Беларуси по Шеремету Telegram NEXTA Live

Документы оперативной разработки КГБ Беларуси по Шеремету Telegram NEXTA Live

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