Спецслужби Лукашенка могли готувати вбивство Шеремета: Україна відреагувала на плівки

В останні роки нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко міг санкціонувати політичні вбивства своїх опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета.

Це випливає з опублікованої Telegram-каналом NEXTA Live прослушки в кабінеті колишнього глави КДБ Вадима Зайцева (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки).

На записі, зробленому нібито у квітні 2012 року, Зайцев у розмові з двома співробітниками антитерористичного спецпідрозділу "Альфа" згадує Шеремета, який "заї*ав, б*дь".

"Зробимо закладку якусь, і так далі, щоб цього щура, б*дь, зовсім, б*дь, – ні рук, ні ніг не зберуть. Все щоб було як натурально", – говорить голос, схожий на Зайцева.

Також співрозмовники обговорюють способи ліквідації супротивників Лукашенка, які "кукурікають" у Німеччині.

За словами співробітників КДБ, "президент чекає цих чітких заходів", методи "втопити, розстріляти" визнано неактуальними, тому стоїть завдання "спровокувати природний підрив, пожежу, вбивство і всі інші речі".

Колишній співробітник білоруського спецназу, а нині активіст опозиції Ігор Макар уже надіслав цей запис в офіційні структури Брюсселя для об'єктивного розслідування злочинів режиму Лукашенка.

До листа він доклав деякі документи оперативної розробки, яку проводив КДБ для виявлення всіх пересувань Павла Шеремета. У них є інформація про автомобіль та місце проживання журналіста в Москві, його контакти і номери телефонів.

Пізніше Національна поліція України повідомила, що має в своєму розпорядженні запис прослушки Вадима Зайцева. Слідство Нацполіції отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн.

"Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій", – йдеться в повідомленні.

Документи оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета Telegram NEXTA Live

Документи оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета Telegram NEXTA Live

Документи оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета Telegram NEXTA Live

Документи оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета Telegram NEXTA Live

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