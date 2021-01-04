Спецслужби Лукашенка могли готувати вбивство Шеремета: Україна відреагувала на плівки

Мирослав Семенюк Світ 11:12, 4.01.2021 Оновлено: 12:50, 4.01.2021

В останні роки нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко міг санкціонувати політичні вбивства своїх опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета.

Це випливає з опублікованої Telegram-каналом NEXTA Live прослушки в кабінеті колишнього глави КДБ Вадима Зайцева (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки).

На записі, зробленому нібито у квітні 2012 року, Зайцев у розмові з двома співробітниками антитерористичного спецпідрозділу "Альфа" згадує Шеремета, який "заї*ав, б*дь".

"Зробимо закладку якусь, і так далі, щоб цього щура, б*дь, зовсім, б*дь, – ні рук, ні ніг не зберуть. Все щоб було як натурально", – говорить голос, схожий на Зайцева.

Також співрозмовники обговорюють способи ліквідації супротивників Лукашенка, які "кукурікають" у Німеччині.

За словами співробітників КДБ, "президент чекає цих чітких заходів", методи "втопити, розстріляти" визнано неактуальними, тому стоїть завдання "спровокувати природний підрив, пожежу, вбивство і всі інші речі".

Колишній співробітник білоруського спецназу, а нині активіст опозиції Ігор Макар уже надіслав цей запис в офіційні структури Брюсселя для об'єктивного розслідування злочинів режиму Лукашенка.

До листа він доклав деякі документи оперативної розробки, яку проводив КДБ для виявлення всіх пересувань Павла Шеремета. У них є інформація про автомобіль та місце проживання журналіста в Москві, його контакти і номери телефонів.

Пізніше Національна поліція України повідомила, що має в своєму розпорядженні запис прослушки Вадима Зайцева. Слідство Нацполіції отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн.

"Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій", – йдеться в повідомленні.

Документи оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета
Telegram NEXTA Live
Документи оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета
Telegram NEXTA Live
Документи оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета
Telegram NEXTA Live
Документи оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета
Telegram NEXTA Live

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, у якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала й затримала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру й бійцю АТО Андрієві Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко.

  • А волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона нібито проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

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