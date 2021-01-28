Лукашенко пригрозил, что будет защищать Беларусь "на танке, БМП и с автоматом в руках"

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко попытался оправдать жестокие разгоны протестующих оппозиционеров, а также пригрозил, что, при необходимости, будет "защищать страну" с помощью оружия.

О протестах политик высказался 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства. Мероприятие освещало провластное агенство БЕЛТА (чтобы посмотреть фрагмент выступления Лукашенко на видео, доскролльте страницу до конца).

Незаконный глава Беларуси заявил, что "многие уже поняли, а остальные – поймут", что власти "действовали жестко, защищая страну".

"И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо – на танке, БМП, с автоматом в руках", – неоднозначно высказался политик.

Кроме того, на совещании Лукашенко в очередной раз заговорил о "заграничных спонсорах" протестов в Беларуси. Массовое восстание народа он назвал "шествиями протестунов".

"Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов. Хотя наиболее яркие проявления протестной активности мы пресекли, поводов для самоуспокоения я не вижу", – сказал Лукашенко.

Лукашенко: То, что мы действовали жестко, защищая страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках. pic.twitter.com/8unr6mt1AS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2021

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