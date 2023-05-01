'Лучше требуйте от захватчика уйти': глава МИД Литвы объяснил 'миротворцам', как завершить войну в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все стороны, которые стремятся достичь мира путем мирных переговоров между Россией и Украиной, обращаться не к украинскому гаранту Зеленскому, а диктатору Путину. Это логично, ведь когда происходит вторжение, то невозможно требовать дипломатического урегулирования от того, кто защищается от вторжения.

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Об этом он написал у себя в Twitter. По словам дипломата, российские войска должны покинуть территорию Украины, тогда и можно говорить о переговорах.

"Вы не должны просить "обе стороны" "обсудить мир" после вторжения. Вы должны потребовать от захватчика уйти. Те, кто хочет мира, должны обращаться со своими требованиями к Путину, а не к Зеленскому", – лаконично пояснил Ландсбергис.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-канцлер Германии Меркель заявила, что якобы пыталась остановить вторжение России в Украину в 2022 году. По ее словам, она стремилась это сделать с помощью дипломатических инструментов, которые были в ее распоряжении.

"Я пыталась с помощью того, что было в моем распоряжении, предотвратить эту ситуацию. То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно. Дипломатия – это необходимость", – заметила политик на пенсии.

А Жозеп Боррель прокомментировал переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что любая инициатива по завершению начатой Россией полномасштабной войны должна свидетельствовать о справедливом мире.

"Любая значимая инициатива, направленная на достижение мира, должна быть направлена на справедливый мир – на основе украинских условий, чье выживание стоит на кону", – написал европейский дипломат.