'От этого конфликта не выиграет никто': Боррель призвал предотвратить втягивание Ливана в войну с Израилем

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что необходимо избежать втягивания Ливана в войну с Израилем. Он призвал не допустить эскалации на Ближнем Востоке.

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Соответствующее заявление Боррель сделал в субботу, 6 января, во время пресс-конференции в Бейруте со своим ливанским коллегой, сообщает France24. Оно прозвучало на фоне того, что террористическая группировка "Хезболла" с территории Ливана выпустила по Израилю десятки ракет.

Пограничные столкновения двух стран усилились спустя почти три месяца после начала войны Израиля с террористами ХАМАС, которые являются союзниками "Хезболлы".

"Крайне важно избегать региональной эскалации на Ближнем Востоке. Абсолютно необходимо не допустить втягивания Ливана в региональный конфликт", – отметил Боррель.

Он также обратился к Израилю, подчеркнув, что "от регионального конфликта никто не выиграет".

Как сообщал OBOZ.UA, террористическая группировка "Хезболла" в Ливане в субботу выпустила по Израилю залп из десятков ракет. Там назвали это "первоначальным ответом" на вероятное убийство Израилем лидера террористической организации ХАМАС Салеха аль-Арури в Ливане на прошлой неделе. ЦАХАЛ нанес ответные удары.

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