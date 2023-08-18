Литва укрепляет границу с Белоруссией: установили первые укрепления. Фото

Представитель Министерства обороны Литвы Лауринас Кащюнас показал первые заградительные сооружения на границе с Беларусью. Вильнюс всерьез озаботился увеличением наемников российской ЧВК "Вагнер" в соседней республике, что привело к потребности укрепить внешнюю защиту.

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Чиновник опубликовал кадры с погранперехода "Шумск" у себя на Facebook. Впереди будет построено еще 19 фортификационных сооружений.

"При необходимости эти инженерные сооружения будут использоваться для остановки противника. Это будет сделано в течение года, а осенью будет установлен первый парк. Кроме того, проводится анализ естественных препятствий и оценивается рельеф Литвы для достижения максимальной эффективности применяемых мер", – указал он в сообщении.

Кащюнас добавил, что с необходимостью усиливать оборону на границе с режимом диктатора Лукашенко согласны не только в правительстве, но и литовское общество. Люди осознают, что следует направить средства, распределить их и интегрировать в планы обороны до того, как противник совершить попытки перехода государственной границы.

"Убежден, что мы будем двигаться вперед быстрыми темпами, и Литва еще раз докажет, что она является ответственным и надежным союзником, который не только оказывает вклад других в укрепление национальной безопасности, но и последовательно и активно о ней заботится", – заключил автор публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 15 августа Латвия официально увеличила защиту государственной границы с Беларусью и мобилизовала сотрудников Государственной приграничной службы. Накануне латвийскими силовиками было пресечено 96 попыток пересечь внешнюю границу государства со стороны Беларуси.

В то же время бывший командующий силами армии США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что если наемники "Вагнера" совершат попытку нападения на одну из соседних стран Беларуси, они будут разгромлены в первые часы.

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