Литва пригрозила отключить российский телеканал из-за дезинформации

В Литве заявили, что российский телеканал "РТР-Планета" могут временно лишить эфира в связи с нарушением медиа местного законодательства.

Об этом на своем сайте предупредила литовская Комиссия по радио и телевидению, которая контролирует деятельность вещателей на территории страны.

"В передачах канала установлены нарушения закона Литовской Республики об общественной информации, разжигалась ненависть и распространялась дезинформация", – указали в Комиссии.

Претензии возникли к сюжету программы "Вести" от 13 января о январских событиях 1991 года в Вильнюсе.

Известно, что Литва ограничивала вещание "РТР-Планета" в период 2014-2018 годов ежегодно, кроме 2017 года.

Российские телеканалы в стране доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) с 10 февраля 2021 года запретил ретрансляцию 16 российских каналов, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Кроме того, в Латвии приняли решение на год запретить ретрансляцию телеканала "Россия РТР" за язык вражды по отношению к Украине. Оно вступит в силу 15 февраля.

Как писал OBOZREVATEL, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину и Запад в "преследовании журналистов" и посоветовала странам "ввести санкции против самих себя".