Литва отменяет бесплатное обучение для украинских студентов: какие исключения возможны

Правительство Литвы больше не будет покрывать плату за обучение украинских беженцев – с сентября этого года эта схема не будет доступна для новых студентов из Украины. В то же время те студенты, которые уже поступили на обучение, смогут его закончить бесплатно.

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Об этом пишет LRT. Также некоторые университеты и колледжи заявили, что украинские студенты все равно смогут учиться у них бесплатно.

Отмечается, что отмена бесплатного обучения для украинских студентов в Литве – это инициатива Украины.

"Мы организовываем все меры помощи украинским гражданам, проживающим в Литве, в ответ на потребности украинского государства, в сотрудничестве и без стимулирования оттока мозгов из Украины. Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и пока нет необходимости переводить обучение куда-то", – говорят в минобразования Литвы.

Таким образом, на украинцев, получивших полное среднее образование и сдавших выпускные экзамены в Литве, будут распространяться такие же общие правила приема, что и на граждан Литвы. Наши беженцы могут подавать документы на государственные места в государственных университетах и колледжах.

Однако, несмотря на решение центральной власти, некоторые высшие учебные заведения – Вильнюсский колледж, Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса (Vilnius Tech) и Университет Витаутаса Великого (VDU) – решили продолжать полностью или частично финансировать обучение украинских студентов.

Сейчас украинские студенты учатся в 17 литовских вузах, наиболее популярными из которых являются VU, VDU, Vilnius Tech, Kaunas University of Technology и Vilnius College. В этих заведениях учится около 1100 украинцев, из них около 500 – в Вильнюсском университете.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Литвы приняли решение направлять часть ВВП на поддержку безопасности Украины. По итогам заседания Государственного совета обороны, речь идет о как минимум 0,25% ВВП на оборонную поддержку Украины.

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