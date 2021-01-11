Литва отказалась от русификации и изменила название Грузии

Литва официально отказалась от правописания страны Грузия, как Gruzija, изменив на Sakartvelas (Сакартвело).

На такие изменение Литва пошла по просьбе Грузии, которая считает сегодняшнее название русифицированным, передает BNS.

"В настоящее время Сакартвело уже является официальным названием", – сказал глава Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

Он отметил, что еще 21 декабря 2020 года комиссия решила исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Грузия и заменить на Сакартвело.

"Резолюция комиссии, принятая два года назад, определила Сакартвело вторым неофициальным названием. Нужен был переходный период, чтобы определить, воспринимает ли общественность это название. Очевидно, что оно прижилось в обществе чрезвычайно быстро. Это было на самом деле очень неожиданно", – пояснил Антанайтис.

Добавим, что в Грузии утвердили новое название Литвы в грузинском языке – Летува.

Грузинская название Сакартвело произошло от основного центрального грузинского региона Картли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Литва и Эстония из-за ситуации с пандемией коронавируса ввели жесткие карантинные ограничения.