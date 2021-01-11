Литва відмовилася від русифікації та змінила назву Грузії

Литва офіційно відмовилася від правопису країни Грузія як Gruzija, змінивши на Sakartvelas (Сакартвело).

На такі зміна Литва пішла на прохання Грузії, яка вважає сьогоднішню назву русифікованою, передає BNS.

"Наразі Сакартвело вже є офіційною назвою", – сказав глава Державної комісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс.

Він зазначив, що ще 21 грудня 2020 року комісія вирішила вилучити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Грузія і замінити на Сакартвело.

"Резолюція комісії, ухвалена два роки тому, визначила Сакартвело другою неофіційною назвою. Це мав бути перехідний період, щоб визначити, чи сприймає громадськість цю назву. Очевидно, що вона прижилася в суспільстві надзвичайно швидко. Це було насправді дуже несподівано", – пояснив Антанайтіс.

Додамо, що в Грузії затвердили нову назву Литви грузинською мовою – Летува.

Грузинська назва Сакартвело походить від основного центрального грузинського регіону Картлі.

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