'Ликвидация USAID оказывает влияние на внутренние дела Словакии': Фицо написал Маску открытое письмо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал открытое письмо миллиардеру Илону Маску, который возглавляет Департамент эффективности правительства США. Он поприветствовал намерение новой администрации окончательно ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID), отвечающее за невоенную помощь Штатов другим странам.

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По словам премьера, такой шаг повлияет на внутренние дела Словакии. Об этом Фицо сообщил на своей странице в Facebook.

"Уважаемый господин министр Илон Маск! Я поздравляю вас с назначением и решениями, которые вы принимаете. Объявленное закрытие агентства USAID также влияет на внутренние дела Словацкой Республики", – написал он.

По словам политика, финансовые ресурсы от USAID использовались в Словакии "в политических целях с целью искажения политической системы и оказания поддержки определенным политическим партиям".

Фицо попросил предоставить информацию о субсидиях и грантах, предоставленных словацким неправительственным организациям от Агентства, ведь, как он пишет, из неполных публичных источников стало ясно, что USAID поддержала этих субъектов грантов на несколько миллионов долларов за относительно короткий промежуток времени.

"Чтобы иметь возможность отделить полезные и выгодные проекты от грубого вмешательства во внутренние дела Словацкой Республики, считаю правильным обратиться к Вам с просьбой предоставить имеющуюся информацию о субсидиях и грантах, предоставленных неправительственным организациям, средствам массовой информации и отдельным журналистам, которые действовали и действуют на территории Словакии", – отметил премьер.

Политик добавил, что тема неправомерного использования иностранных средств в Словакии в ущерб части политического спектра настолько серьезна, что он готов лично встретиться с Маском. В ходе такой встречи они могли бы обсудить другие взаимовыгодные проекты для словацко-американских отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намерен более чем в 30 раз сократить штат Агентства по международному развитию США. Вероятно, из более чем 10 тыс. сотрудников агентства останется всего 294. Профсоюзы, защищающие права сотрудников USAID, уже подали судебные тяжбы против самого Трампа, его соратников и Госдепа США.

Тем временем Илон Маск уже заявил о ликвидации агентства, а Государственный департамент США полностью взял контроль над USAID.

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