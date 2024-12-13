Байден планирует обсудить помощь Украине с лидерами G7: будут говорить о замороженных активах РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует обсудить с лидерами стран G7 российское полномасштабное вторжение в Украину, а также усиление помощи для государства для того, чтобы оно продолжало борьбу. Встреча должна пройти в онлайн-формате в пятницу, 13 декабря.

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Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в четверг. По словам американского чиновника, основной темой будут вопросы о помощи Киеву.

"Завтра он (президент Байден. – Ред.) собирается пообщаться в виртуальном режиме со своими коллегами, лидерами стран G7. Они обсудят ряд вопросов нашей совместной поддержки Украины", – отметил Кирби.

Других деталей будущих переговоров представитель администрации США не озвучил. Впрочем, он напомнил, что разговор будет происходить после выделения Соединенными Штатами $20 млрд в фонд Всемирного банка, который будет оказывать экономическую поддержку Украине в рамках чрезвычайного займа G7 на сумму $50 миллиардов.

Советник Белого дома подчеркнул, что это направлено на то, чтобы использовать доход от замороженных суверенных активов государства-агрессора на восстановление Украины после войны.

"Здесь в Соединенных Штатах мы продолжим изучать пути максимального использования этих активов", – отметил Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $500 млн. Он содержит дополнительные средства ПВО, боеприпасы, БПЛА и бронетехнику.

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