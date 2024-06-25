Лидеры ЕС согласились во второй раз выдвинуть фон дер Ляен на пост президента Еврокомиссии – СМИ

Лидеры ЕС выдвинули кандидатуру президентки Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на второй срок. Решение еще предстоит официально оформить на саммите Европейского совета 27-28 июня, а затем одобрить члены Европейского парламента (MEP).

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Об этом со ссылкой на свои источники сообщает германское информагентство dpa. "Лидеры ЕС, ведущие переговоры о высших должностях в блоке, согласились выдвинуть Урсулу фон дер Ляен на второй срок в должности президента Европейской комиссии", – говорится в сообщении.

Представители Европейской народной партии, социал-демократов и либералов уже достигли соответствующей договоренности.

Официальное выдвижение кандидатуры фон дер Ляен должно состояться на саммите глав государств и правительств стран ЕС на этой неделе.

Урсула фон дер Ляен, которой сейчас 65 лет, впервые была избрана президентом ЕК в 2019 году.

Кроме того, по данным Politico, Кая Каллас была выдвинута на должность следующего Верховного представителя ЕС по иностранным делам, этот пост в настоящее время занимает Жозеп Боррель.

В то же время Антонио Кошта станет следующим президентом Европейского совета, этот пост занимает Шарль Мишель.

Как сообщал OBOZ.UA, на завершившихся 9 июня выборах в Европейский парламент победила проукраинская Европейская народная партия (ЕНП). Она получает 185 мест из 720 в новом созыве ЕП.

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