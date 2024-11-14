Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США признал поражение на выборах – CNN

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США (нижняя палата Конгресса ) Хаким Джеффрис признал, что победа его партии на выборах в Палату маловероятна. Ранее СМИ озвучили прогноз, согласно которому всю полноту власти в Штатах получат республиканцы.

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Об этом пишет CNN. По словам источников издания, такое заявление Джеффрис сделал на закрытом заседании в среду, 13 ноября.

Он сказал, что есть математическая вероятность их победы, но это "маловероятно".

"Вся ответственность лежит на мне", – сказал Джеффрис членам партии о неудавшейся попытке вернуть демократам большинство в Палате представителей.

CNN отмечает, что это первое обращение Джеффриса к членам Демократической партии на этот счет и впервые, когда демократы признали, что не вернут себе большинство.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В США состоялось заседание Республиканской партии, на котором Майка Джонсона единогласно переизбрали спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса Штатов). Теперь это решение снова должны проголосовать уже в зале, когда будет новый созыв Палаты.

– Также 13 ноября республиканцы избрали нового лидера своего большинства в Сенате. Им стал 63-летний политик Джон Тун. Его не считают большим поклонником новоизбранного президента Дональда Трампа.

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