Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США признал поражение на выборах – CNN
Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США (нижняя палата Конгресса ) Хаким Джеффрис признал, что победа его партии на выборах в Палату маловероятна. Ранее СМИ озвучили прогноз, согласно которому всю полноту власти в Штатах получат республиканцы.
Об этом пишет CNN. По словам источников издания, такое заявление Джеффрис сделал на закрытом заседании в среду, 13 ноября.
Он сказал, что есть математическая вероятность их победы, но это "маловероятно".
"Вся ответственность лежит на мне", – сказал Джеффрис членам партии о неудавшейся попытке вернуть демократам большинство в Палате представителей.
CNN отмечает, что это первое обращение Джеффриса к членам Демократической партии на этот счет и впервые, когда демократы признали, что не вернут себе большинство.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В США состоялось заседание Республиканской партии, на котором Майка Джонсона единогласно переизбрали спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса Штатов). Теперь это решение снова должны проголосовать уже в зале, когда будет новый созыв Палаты.
– Также 13 ноября республиканцы избрали нового лидера своего большинства в Сенате. Им стал 63-летний политик Джон Тун. Его не считают большим поклонником новоизбранного президента Дональда Трампа.
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