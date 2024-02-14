Лидер большинства в Сенате призвал спикера Джонсона 'поступить правильно' и вынести помощь Украине на голосование

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что он уверен: законопроект на сумму 95 миллиардов долларов, подразумеващий помощь Украине, Израилю и другим союзникам, будет принят Палатой представителей. Если будет проведено голосование, документ получит поддержку как республиканцев, так и демократов.

Об этом Шумер сказал, выступая уже после того, как Сенат поддержал законопроект. Демократ отдельно призвал главу Палаты представителей "поступить правильно" и разрешить голосование.

"Я призываю спикера Джонсона быть на высоте и поступить правильно. Надо быстрее вынести этот законопроект на обсуждение", – сказал Шумер.

Еще перед голосованием в Сенате Джонсон выступил с заявлением, в котором раскритиковал документ за отсутствие в нем пунктов, ранее предложенных консерваторами. Спикер Палаты представителей предположил, что законопроект не будет рассматриваться конгрессменами в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский напротив, приветствовал голосование Сената США. "Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что приводит к повышению безопасности и процветанию всех американцев и всего свободного мира", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Джонсон заявил, что Палата представителей проголосует за помощь Израилю без помощи Украины. По его словам, это необходимо для скорой помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС, поскольку сейчас нет времени рассматривать пакет, предусматривающий также помощь Украине с положениями безопасности на границе с Мексикой.

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