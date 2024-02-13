'Приближаете мир': Зеленский обратился к Сенату США после принятия законопроекта о помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие Сенатом США законопроекта о помощи нашему государству. Он поблагодарил лидеров большинства и меньшинства в Сенате, а также каждого сенатора, выступившего за продолжение поддержки Украины, а с ней – и свободы, демократии и фундаментальных ценностей цивилизованного мира.

Глава государства подчеркнул, что помощь Штатов позволит спасать жизнь украинцев и в конечном счете ускорит установление справедливого мира и восстановление глобальной стабильности. Об этом Зеленский написал в сети Х, ранее известной как Twitter.

"Благодарен Чаку Шумеру (лидер демократического большинства в Сенате. – Ред.), Митчу Макконнеллу (лидер республиканцев в Сенате. – Ред.) и всем сенаторам США, поддержавшим продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение. Нам в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора. Это значит, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну", – отметил украинский президент.

Он подчеркнул: помощь крупнейшего союзника, США, крайне необходима Украине. Однако поддерживать наше государство и нашу армию – в интересах и американского народа.

"Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Сенат США окончательно поддержал законопроект, включающий в себя $60 млрд помощи Украине. Этому крайне важному решению предшествовали несколько этапов голосований, на каждом из которых существовала серьезная угроза, что рассмотрение законопроекта если не будет сорвано, то, по крайней мере, существенно затянется.

Сейчас свое слово должна сказать Палата представителей США, спикер которой, республиканец Майк Джонсон, уже заявил, что "не видит смысла" выносить на голосование вопросы помощи Украине в отрыве от норм, регулирующих миграционную политику США на границе с Мексикой.

Между тем, в Демократической партии заявили, что в таком случае применят процедуру discharge petitions, позволяющую выносить закон в обход спикера. Однако для этого необходимо собрать 218 подписей, так что и без того затяжная пауза в помощи Украине со стороны США может затянуться еще дольше.

В то же время представитель Госдепа Джон Кирби заверил, что Белый дом продолжает работать с Конгрессом по принятию нового пакета помощи для Украины.